المجلس السيادي يوضح موقفه من استمرار القوات السودانية في اليمن

قال الفريق شمس الدين الكباشي، عضو المجلس السيادي السوداني، والمتحدث السابق باسم المجلس العسكري سابقًا، اليوم الخميس، إن الحكومة السابقة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير هي المسؤولة عن قرار إرسال القوات السودانية إلى اليمن، وحتى الآن لا تحفظات على هذا القرار.
وأضاف الكباشي لوكالة “سبوتنيك”، “قواتنا خرجت دفاعا عن العروبة وعن الأراضي المقدسة، ولا نرى ما يستدعي اتخاذ قرار بشأنها في الوقت الراهن ما لم يستجد جديد”.
وتابع “أعضاء المجلس يحملون رؤى مشتركة حول معظم القضايا، ولا أعتقد أن تكون هناك خلافات مستقبلية، والمرسوم الدستوري صدر بتشكيل المجلس أمس الأربعاء، وعقد بعدها عدد من الاجتماعات منذ صباح اليوم الخميس بدأ المجلس ورئيس الوزراء الاجتماعات ولم نلحظ أي خلافات، وإنما نعمل كجسد واحد وتناسينا حتى المسميات، سواء مجلس عسكري أو قوى الحرية والتغيير، والحديث يدور بين الجميع بصفتنا مجلس سيادة واحد يمثل الشعب السوداني”.
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