الترويكا تهنئ حمدوك بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء

هنأت دول الترويكا (المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج) الدكتور عبد الله حمدوك على تعيينه رئيسًا للوزراء من قبل المجلس السيادي ورحبت بالتجربة المهنية الواسعة التي يتمتع بها واعلنت ترحيبها بتشكيل حكومة بقيادة مدنية. واعربت عن أملها وتطلعها للعمل مع المؤسسات السودانية الجديدة.

واوضحت في بيان اصدرته اليوم انه هذه اللحظة التاريخية يتمتع السودان بفرصة فريدة لإقامة السلام داخل حدوده ، ووضع دستور يضمن حماية حقوق الإنسان ويمكّن جميع السودانيين ، بمن فيهم النساء والشباب ، وإنشاء البنية التحتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقالت انها تشجع جميع الأطراف على الانخراط بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف ،لا سيما حث الحركات المسلحة على المشاركة بشكل بناء مع الحكومة الجديدة لتحقيق السلام.

واعلنت استمرارها دعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان لاستكمال التحقيقات بشأن أعمال العنف المرتكبة ضد المتظاهرين المسالمين وتحمل المسؤولين عنها.

واشارت الى أن تعيين حكومة بقيادة مدنية يمثل فرصة لإعادة بناء اقتصاد مستقر وإنشاء حكومة تحترم حقوق الإنسان والحريات الشخصية. واضافت أن رئيس الوزراء حمدوك سيحصل على دعم اللجنة الثلاثية في تحقيق هذه الأهداف.