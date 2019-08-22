خطة لحصر شركات صادر الخُضر والفاكهة

الخليج 365 :

كشفت شعبة مصدري الخضر والفاكهة بالغرفة القومية للمصدرين عن وجود هجمة شرسة من قبل الاجانب على منتج الموز بولاية سنار بالشراء والتصدير،عبر تأجير السجلات من الوراقة بالسوق،قال الامين العام للشعبة المهندس عبد الرحمن محمد في تصريح لـ(آخرلحظة) إن دخول الشركات الاجنبية في شراء الموز من مناطق الانتاج قلل بصورة كبيره من فرص العمل لدي السودانيين، بجانب مضايقاتها للشركات المحلية من خلال حجزها للكرتون ومواد التغليف وتقوم بشراءه بمبالغ ضخمة من أصحاب المصانع، فضلاً عن تجاوزه رسوم التصاديق المفرضة من قبل بنك السودان المركزي علي المصدرين مقابلة صادر كل طن من الموز،اضافة إلي تسببها في ضعف الفوائد التي تنجنيها الدولة من صادر الموز،خاصة و إن حجم صادر الموز يبلغ (20) الف طن سنوياً.مشيرا إلي وضع خطة قبل الغرفة لحصر الشركات التي تقوم بتصدير الخضار والفاكهة من أجل عمل كتروني عليها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة مثل الامن الاقتصادي.