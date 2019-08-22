تعليق الدراسة في جميع كليات جامعة الخرطوم

قرر مجلس عمداء جامعة الخرطوم تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى في جميع كليات الجامعة وبكل مستوياتها.

وأستثنى القرار طلاب كلية الدراسات العليا. كما قرر المجلس استمرار إجراءات تسجيل طلاب المستوى الأول المرشحين للجامعة بكل الكليات وفق الجدول الذي ستصدره أمانة الشؤون العلمية الأحد القادم.

جاء ذلك في اجتماع مجلس العمداء الذي انعقد ظهر اليوم بقاعة الاجتماعيات بأمانة الشؤون العلمية برئاسة مدير الجامعة البروفيسير أحمد محمد سليمان رئيس المجلس.

حيث استمع المجلس الى تقرير مفصل من كل عميد على حدة حول موقف الدراسة وحضور الطلاب للمحاضرات والإلتزام بالجدول الزمني للمحاضرات وتبين من تقارير العمداء الضعف الكبير لحضور الطلاب في كل الكليات التي أعلن فيها عن استئناف الدراسة منذ اجتماع مجلس العمداء في يوليو الماضي.

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كما استمع الاجتماع إلى تقرير من عميد شؤون الطلاب مقرر لجنة التواصل مع الطلاب حول َموقف صيانة الداخليات التي تتبع للصندوق القومي لرعاية الطلاب والتي لم تنته فيها أعمال الصيانة الى الآن بالقدر الذي يجعلها جاهزة لاستقبال الطلاب.

واستعرض مجلس العمداء الجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها إدارة الجامعة لتهيئة بيئة افضل تلبي احتياجات الطلاب رغم ضعف الإمكانيات المتمثلة في ضعف الدعم الحكومي والعائد المتواضع لنداء الجامعة حتى الآن.

هذا وقرر مجلس العمداء ضرورة استمرار لجنة التواصل مع الطلاب في جهودها والتنسيق مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب للاطمئنان على أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الداخليات وتوفير الخدمات التي يحتاجها الطلاب حتى يتمكن المجلس من إعادة تقييم الموقف قبل