البيت الأبيض يتراجع عن خطة لخفض المساعدات الخارجية

أبلغ مصدر رويترز، طلب عدم نشر اسمه، بأن البيت الأبيض لن يمضى قدما فى خطة لخفض مليارات الدولارات من ميزانية المساعدات الخارجية التى أقرها الكونجرس، ولم يتضح بعد سبب عدول البيت الأبيض عن قراره.

ويقاوم أعضاء الكونجرس، بمن فيهم بعض رفاق ترامب الجمهوريين، جهود إدارته المتكررة لخفض حجم الأموال التى تنفقها واشنطن على المساعدات الخارجية.