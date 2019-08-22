أبلغ مصدر رويترز، طلب عدم نشر اسمه، بأن البيت الأبيض لن يمضى قدما فى خطة لخفض مليارات الدولارات من ميزانية المساعدات الخارجية التى أقرها الكونجرس، ولم يتضح بعد سبب عدول البيت الأبيض عن قراره.
ويقاوم أعضاء الكونجرس، بمن فيهم بعض رفاق ترامب الجمهوريين، جهود إدارته المتكررة لخفض حجم الأموال التى تنفقها واشنطن على المساعدات الخارجية.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض يتراجع عن خطة لخفض المساعدات الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.