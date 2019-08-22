الإمارات تطالب هادي بسداد فاتورة بـ” 38″ ألف دولار تكاليف إيجار موقف طائرته الخاصة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفادت مصادر إعلامية يمنية بأن حكومة الإمارات تطالب عبدربه منصور هادي، بسداد فاتورة بقيمة 38 ألف دولار هي تكاليف إيجار موقف طائرته الخاصة بمطار أبوظبي خلال زيارته الأخيرة.
الإعلامي اليمني المعروف ومراسل “الجزيرة” سمير النمري، نقل هذه المصادر قولها إن الإمارات أرسلت فاتورة تطالب فيها الحكومة الشرعية بدفع مبلغ 38 ألف دولار. وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر أن هذه الفاتورة عبارة عن قيمة تكاليف إيجار موقف الطائرة الخاصة برئيس الحكومة اليمنية في مطار أبو ظبي خلال زيارته الرسمية للإمارات.يشار إلى أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي كان قد زار الإمارات في يونيو الماضي، وسط حالة توتر في العلاقات بين حكومته وأبوظبي.
وقالت وكالة “سبأ” اليمنية حينها أن الرئيس اليمني التقى في مدينة مكة في السعودية وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وبحث معه “السير بثبات نحو تحقيق أهداف عاصفة الحزم (الاسم الذي يطلق على عملية التحالف في اليمن) وإعادة الأمل في التحالف”.
وأثار الخبر جدلا واسعا بين النشطاء، وعلقت إحدى النشطاء من سلطنة عمان:”والشجر والحجر باليمن الي سرقوه من بيدفع حقه”
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