“معلومات سرية جدا”.. الجيش المصري يتوجه لتصنيع “معدات ثقيلة”

الخليج 365:

شهد وزير الإنتاج الحربي المصري، محمد سعيد العصار، توقيع مذكرة الحفاظ على سرية المعلومات بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة أمكودور البيلاروسية حول تصنيع معدات ثقيلة.

وتم توقيع، بحضور الوزير المصري، مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة المصرية للتنمية الريفية وشركة أمكودور البيلاروسية، في إطار استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي المصرية في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي المصري لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة.

وجاءت هذه الاتفاقيات استكمالا لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، وشركة أمكودور البيلاروسية في سبتمبر من العام الماضي، للتصنيع المشترك للمعدات الثقيلة والملحقات الخاصة بها، حيث يهدف هذا البروتوكول إلى تعميق نسبة التصنيع المحلي لتصل إلى 45% بحلول عام 2022.

روسيا اليوم