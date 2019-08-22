شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صادق البرلمان التونسي خلال جلسة عامة، اليوم الخميس، على مقترح قانون يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.

ويهدف التنقيح إلى عدم خرق الدستور من خلال اختصار بعض الآجال المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والمقررة يوم 15 سبتمبر المقبل. روسيا اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان التونسي يصادق على تعديل وتنقيح القانون الانتخابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.