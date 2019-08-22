الاتحاد الأوروبي يحذر… الحروب التجارية خطر رئيسي على النمو الاقتصادي العالمي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن مصدر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يعتبر التوترات التجارية خطر رئيسي على النمو الاقتصادي العالمي.
بروكسل – سبوتنيك. وخلال حديثه عن جدول أعمال قمة مجموعة السبع الكبار المقبلة، حيث من المقرر مناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة والاقتصاد العالميين، قال المصدر “فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، هناك قضية نمو عالمية، موقف الاتحاد الأوروبي منها يتمحور بتفسير واضح جدا بأننا نعتبر التوتر التجاري بمثابة العامل الوحيد والخطر الرئيسي على النمو الاقتصادي العالمي”.
وأضاف من الممكن اعتبار الحرب التجارية الدائرة في الوقت الحالي بين الولايات المتحدة والصين بمثابة المصدر الرئيسي للتوتر التجاري، والمتمثلة في إقدام الطرفين على زيادة الرسوم في التجارة المتبادلة.
وأوضح “هناك أيضا توتر تجاري بين أعضاء مجموعة الدول السبع الكبار. نعتقد أن اجتماع قمة مجموعة الدول السبع يمكن أن يكون مفيدا من حيث تسوية البعض من هذه الاحتكاكات والتركيز على جدول الأعمال التجاري الإيجابي”.
ويتمسك الاتحاد الأوروبي بموقفه الذي يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات في منظمة التجارة العالمية مع الحفاظ على المنظمة.
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