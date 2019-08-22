جامعة الدول العربية تؤكد لحمدوك التزامها بمواصلة دعمها للسودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجه السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، التهنئة لعبد الله حمدوك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في السودان، متمنيا له النجاح والتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه في ظل هذا الظرف الدقيق والمرحلة التاريخية التي يمر بها السودان مع انطلاق العملية الانتقالية نحو استكمال المسيرة الديمقراطية في البلاد.
وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط أكد لحمدوك، في برقية التهنئة التي وجهها إليه بهذه المناسبة، على التزام الجامعة بمواصلة دورها في الوقوف مع السودان وأهله ومساندة حكومته ومؤسساته في كل ما يدعم من أمنه واستقراره ويساهم في استعادة عافيته الاقتصادية ويصب في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في العبور الناجح لتحديات المرحلة القادمة.
وأدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي، اليوم، بالقصر الجمهوري أمام رئيس القضاء عباس علي بابكر، وكان البرهان يشغل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
سبوتنيك
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