واشنطن ترصد ترليون و(300) مليون دولار للتخطيط الزراعي بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مستشار التنمية العالمية والرئيس المؤسس لمنصة السياسات التنموية د.الوليد مادبو عن رصد الولايات المتحدة الأمريكية ترليون و(300)مليون دولار للتخطيط الزراعي في السودان،لكنه قال مازالت في أنتظار معالجة وإصلاح السياسات الاقتصادية بالبلاد ،بجانب رفع البلاد من قائمة الدول الراعية للارهاب ومحاربة الأمراض والجرائم،فضلاًعن تعيين طاقم اقتصادي جديد يكون مؤهل ومدرب وله المام كافي بالقضايا الاقتصادية،للبدء في دخول في شركة حقيقية مع السودان،وشدد مادبوعلي ضرورة استقطاب كوادر متميزاً من الخارجي،بدلاً عن المنح التي تقدمها بعض الدول العربية للسودان،واضاف مادبو في ندوة نحو مجتمع علمي وديمقراطي التي نظمته افاق ثورة 13 ديسمبر باتحاد المصارف اذا لم يستطيع رئيس مجلس الوزراء استقطاب كفاءات من الخارج لايمكنه فعل اي شئ،وقال لابد من مواجهة التحديات بعقلينة،وطالب مادبو بإنشاء وزارة للتخطيط وتوفير الاحصائيات،بجانب توطين قوية عسكرية لضمان الأستقرار الأمني بالبلاد خلال الفترة الانتقالية،فضلاً عن أعادة النظر في العلاقات الخارجية خاصة مع دول الجوار لإنتشال البلاد من قائمة الدول الراهية للإرهاب، اضافة إلي أعداد خطة وطنية من (2020_2050م) ومراجعة كل الهياكل الأدارية عبر اجراء دراسات ميدانية من خلال الاستعانة بشركات عالمياً من اجل تقليل الترهل الحكومي،بالتالي توفير كتلة حرجة من الخبراء التنفيذيين،مؤكد ان قوي اعلان الحرية والتغيير هي الانقاذ “2”للدخولها في المحصاصات في تعيين مجلس السيادي، وطالب رئيس مجلس الوزراء بان يكون اختيار الوزراء عبر الاعلان بالصحف لضمان تعيين الكفاءات للفترة المقبلة،وانتقد مادبو المرشح لوزارة المالية ابراهيم بدوي وقال انه يفتقر للخبرة والدرية في المجال الاقتصاد.