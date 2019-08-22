الصاغة يطالبون حمدوك بفك حظر تصدير الذهب

الخليج 365 :

طالب عدد من الصاغة بعمارة الذهب بوسط الخرطوم، رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، بفك حظر تصدير الذهب من قبل بنك السودان والسماح لهم بالتصدير،مقابل إرجاع حصائل صادرات الذهب للخزينة العامة،الأمرالذي قالوا يسهم بصورة كبيره في محاربة تجار العملة ومسح السوق الأسود من الوجود،من جانبه كشف الصائغ وصاحب محل الهوج الذهبي بعمارة الذهب بالسوق العربي علاء الدين يوسف،عن تعرض التجار لخسائر بمليارات الدولارات بسبب منع الشئ الذي انعكس سلباً على الجانبان سواء التجار والدولة في وقت كشف جولة لـ(آخرلحظة) باسواق الخرطوم عن ركود حاد وتصاعد مستمر في أسعار الذهب برغم من تراجع سعر العملة الأمريكي،حيث سجل سعر الخام (700،2) جنيهاً فيما بلغ سعر الذهب الكويتي (200،3) الف جنيهاً،فيما بلغ سعر الذهب التركي (400،3) الف جنيهاً،وقفز سعر جرام الذهب البحريني (3) الف جنيهاً بينما صعد جرام الذهب السوداني إلي (900،2) جنيهاً،وقلل الصائغ من تاثيرات انخفاض سعر الدولار على السوق،واوضح الصائغ عدم التاثير لتوقف القوي الشرائية من قبل المواطنين، وأشار يوسف إلي اختفاء عصابات الأمن وشركات الامتياز من السوق في الفترة الاخيرة، واعتبرهم المهدد الحقيقي لتجارة الذهب بالبلاد،بجانب السبب الاساسي وراء تطويرعملية تهريب الذهب،سواء بالمطارات أوعبر الحدود.