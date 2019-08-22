أسرة بالجيلي تتفاجأ بـ(تمساح) داخل الغرفة.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أورد عدد من الناشطين بموقع (فيسبوك) أمس أن أسرة بمنطقة الجيلي تفاجأت بوجود تمساح داخل إحدى الغرف. وأضاف الناشطون أن الأسرة هرعت بأكملها خارج المنزل طباً للعون والمساعدة، بينما لم ترد أية معلومات إضافية حول ما حدث بعد ذلك.

جدير بالذكر أن منطقة الجيلي تشهد محنة حقيقية هذه الايام بسبب السيول التي اجتاحتها خلال اليومين الماضيين، بحسب صحيفة السوداني.