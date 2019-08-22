توزيع (47) ألف جوال دقيق يومياً بالخرطوم

الخليج 365 :

تشهد ولاية الخرطوم انفراجا تدريجيا لأزمة الخبز، بانسياب توزيع حصة الدقيق بواقع 47 ألف جوال يومياً، وأكد اتحاد المخابز، التزام المطاحن وشركات توزيع الغاز باستمرار إمداد الدقيق والغاز لكل المخابز. وقال الأمين العام للاتحاد جبارة الباشا في حديثه أمس لـ(السوداني)، إن الخرطوم تشهد حاليا توزيع حصة الدقيق بمعدل 47 ألف جوال يوميا، وهناك انحسار للصفوف أمام المخابز، وحدث انفراج للأزمة عقب انسياب الدقيق واستمرار إمداد الغاز للمخابز، مبينا أن الأزمة نتجت خلال فترة عطلة عيد الأضحى، لعدم التزام بعض المطاحن بالتوزيع في أيام العطلة، بجانب تعثر ترحيل الغاز بسبب الأمطار لعدد من المناطق بالولاية، إضافة لغياب العمال، متوقعا انجلاء الأزمة بنهاية الأسبوع الجاري بزوال المعوقات. ويشار إلى أن الخرطوم تستهلك 43 -50 ألف جوال يومياً، وأن حد الأمان لتوزيع الدقيق 43 ألف جوال، حيث يوجد 43 مطحنا، ويبلغ عدد المخابز نحو 3.438 مخبز على مستوى أنحاء الولاية. وذلك وفق إحصائيات إدارة قطاع التجارة والتعاون وشؤون المستهلك بالولاية.