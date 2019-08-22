بكري المدينة: لقبوني بـ”المجنون” لهذا السبب

الخليج 365 : كشف كابتن المريخ الدولي بكري المدينة أسرارًا مهمّة حول مسيرته الرياضية. وقال إنّ جماهير منطقته ديم المشايخة كانوا يلقبونه بالمجنون لأنّه كان سريع وكثير الحركة ويقدم على فعل أشياء مدهشة أثناء المباريات. Advertisements وقال بكري المدينة في تصريحاتٍ لبرنامج”نجوم المستديرة” بحسب صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الخميس” إنّه بدأ حياته لاعبًا بفريق ود الحدّاد بسنار. وعن لقب المدينة قال إنّه لعب لفريق المدينة بود مدني، وأطلقوا عليه اسم بكري المدينة. وقال إنّ والده غضب منه لأنّه اشتهر ببكري المدينة، ولم يعد الناس يذكرونه ببكري عبد القادر، لافتًا إلى أنّ هذا سبب غضب والده.

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