حمدوك : القطاع المصرفي على شفا الانهيار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أدى د.عبد الله حمدوك اليمين الدستورية رئيساً للوزراء. وفيما كشف عن وضع معايير صارمة لاختيار وزراء حكومته أساسها الكفاءة، تعهد باستبعاد أي مرشح تدفع به قوى الحرية والتغيير للوزارات ولا تنطبق عليه المعايير وفي مقدمتها الكفاءة، وأقر بأن القطاع المصرفي بالبلاد على شفا الانهيار ويحتاجون إلى خطة محكمة لإنقاذه. وشدد حمدوك في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري مساء أمس على أن هناك قضايا لا تقبل المساومة تتمثل في معالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة، واعترف بأن هناك هناك قضايا ذات طبيعة صعبة سيواجهونها خلال الأيام المقبلة، وتعهد بوضع خطة لمعالجة قضايا التضخم وتوفير السلع والعناية بالقطاعات المنتجة. وأكد حمدوك بأنه بعد أدائه لليمين الدستورية أصبح رئيس وزراء لكل السودان، وقال إن اقتصاد السودان هو السادس في حجمه في إفريقيا وسيضعون خطة للتعاطي مع التحديات الطارئة، مؤكداً توفر مناخ سياسي ملائم يساعدهم على العبور بالسودان إلى بر الأمان.