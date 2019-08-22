محللون يطالبون بتكوين مجلس للخبراء الاقتصاديين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصف خبراء اقتصاديون اتجاه رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك لعقد مؤتمر اقتصادي جامع، بالبداية الموفقة في إصلاح الاقتصاد، داعين إلى تكوين مجلس من الخبراء السودانيين في المجال بالداخل والخارج، لوضع الحلول اللازمة لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي يعانيها المواطنون.

وقال الخبير الاقتصادي د.عبد الله الرمادي في حديثه لـ(السوداني) إن بداية الرجل مبشرة باعتبار أنه يستمع لرأي كافة الخبراء الاقتصاديين والكفاءات السودانية المهاجرة، مما يشير إلى أنه لا يريد وضع وصفة جاهزة للاقتصاد كما كان عليه الحال سابقا. وشدد الرمادي، على أهمية تشكيل مجلس أعلى للاقتصاد من أفضل الخبراء في المجال المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة، مشيرا إلى أن النظام السابق لم يكن يلتفت كثيرا لرؤية الخبراء والعلماء في المجال الاقتصادي، مؤكدا ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الاقتصادي والبعد عن تجارب الحكومة السابقة وإنفاذ توصيات المؤتمر بشكل عاجل.

ووصف الخبير الاقتصادي د.عبد العظيم المهل في حديثه لـ(السوداني) بداية رئيس مجلس الوزراء بالنهج المميز خاصة في مشاركة كافة الخبراء داخليا وخارجياً، بعكس ما كان سائدا في ظل العهد البائد بعقد الكثير من المؤتمرات، ولا يتم إنفاذ توصياتها وتمثل وجهة نظر الجهة المنظمة فقط، متوقعا أن يكون المؤتمر الاقتصادي برنامج عمل يتم إنفاذه فوريا، كما أنه يمثل نهج التفكير الجمعي للاقتصاديين، داعيا إلى وضع معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية الحالية التي تعانيها البلاد، خاصة وأن هناك تفاعلا كبيرا من قطاعات الشعب المختلفة في تعيين عبد الله حمدوك رئيسا لمجلس الوزراء داعيا إلى ترجمة ذلك في برامج اقتصادية لفائدة البلاد.

وأكد الخبير الاقتصادي د.محمد الناير، أهمية عقد مؤتمر اقتصادي بشكل عاجل على أن لا يستثني أيا من الخبراء في المجال لوضع خارطة طريق، لقضايا الاقتصاد في المرحلة الانتقالية، خاصة أن الوضع الاقتصادي لا يحتمل أي تأخير، مشددا على ضرورة تشكيل مجلس من الخبراء الاقتصاديين يجتمع بشكل دوري لمعالجة قضايا الاقتصاد.

وكان المرشح التوافقي لتولي منصب رئيس الوزراء في السودان د.عبد الله حمدوك قال بحسب موقع (تاسيتي نيوز) سأكون رئيس وزراء لكل أهل السودان، لافتا إلى أن وضع السودان يتطلب التعاون والاتفاق على برنامج اقتصادي وإصلاح للخدمة المدنية ورفع مقدرتها، وأكد ضرورة عقد مؤتمر قومي للاقتصاد والنهضة ودعوة الكفاءات السودانية، بالخارج للإسهام في مشروع نهضوي سوداني.