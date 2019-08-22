إنتظام عمليات طحن الدقيق

الخليج 365 :

كشف مدير عام وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم رئيس اللجنة الفنية لمراقبة دقيق الخبز المدعوم، د.تاج الدين عثمان سعيد، عن انتظام عمليات الطحن لتوفير حصة الولاية من دقيق المدعوم البالغة 43 ألف جوال يوميا، وذلك عقب عطلة عيد الأضحى، مؤكداً على أن سلعة الخبز ستكون متوفرة اعتباراً من اليوم، عازيا شح الخبز خلال عطلة العيد لعدم التزام بعض بالمطاحن بتوفير حصص إضافية تغطي حاجة أيام العطلة، بجانب عدم التزام بعض الوكلاء بترحيل الكميات المتوفرة للمخابز وتوقف بعض المخابز عن العمل، مشددا على مساءلة كل من تسبب في شح الخبز إبان عطلة عيد الأضحى.