الأموال لغة التعامل بين الإخوان ومنظمة "هيومن رايتس" الحقوقية

أكد الباحث الحقوقى هيثم شرابى، أن جماعة الإخوان تستخدم كل أدواتها للتحريض ضد مصر، وعلى رأس تلك الأدوات هى التقارير التحريضية التى تعدها منظمة هيومان رايتس ووتش، موضحا أن تنظيم الإخوان الإرهابى يعانى دوليا من حالة الحصار وتجفيف منابع التمويل التى تقوم بها مصر، وكذلك الجهود من خلال منظمات وهيئات الأمم المتحدة.

وأضاف الباحث الحقوقى، أن ارتباك الإخوان جاء بعد النجاح فى حسم ملفات مهمة مثل الأزمة السورية والليبية التى يلعب فيهما التنظيم الإرهابى دور التخريب بالوكالة لدول إقليمية مثل تركيا وبريطانيا وبدعم وتمويل قطرى.