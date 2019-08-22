مفاجأة.. عناصر إخوانية إرهابية تدير منظمة هيومن رايتس ووتش

في مفاجأة كبرى تم الكشف عن أعضاء منظومة هيومن رايتس ووتش والذين تم إثبات ولاؤهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم هم من يقوموا بإدراة المنظمة المشبوهه من الداخل سرا.
وكان على رأس هذه المجموعة الإخواني إبراهيم عبد المنعم متولي، محبوس ومتهم بقضايا إرهاب، والإخوانية سلمى أشرف عبد الغفار، تنتمي لأسرة إخوانية، وتتولى منصب مدير ملف مصر في المنظمة.
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