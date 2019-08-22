سخرية على مواقع التواصل بسبب لوحة فنية لـ "ترامب" (صور)

كشف الفنان التشكيلى الأمريكى جون ماكنوتون عن لوحة فنية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آثارتا الجدل على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وبحسب موقع "art.net news" قام الفنان جون ماكنوتون، الذى يعتبر أحد أشد المؤيدين لترامب، بكشف عن لوحة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تصور الرئيس الأمريكى الخامس والأربعون يجلس أمام الحامل، وأمامه لوحة رسم في متناول اليد، يصور ترامب وهو يفتح قطعة قماش مخملية حمراء على أحدث أعماله، وهي لفتة تكشف ما يعتقد ماكنوتون أنه استعارة متطورة لرؤية ترامب لمستقبل أميركا.

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وتساء ل الفنان الأمريكى في مقطع فيديو نشره على Youtube "ماذا يحمل المستقبل لأمريكا؟" لقد كانت السنوات القليلة الماضية في عهد الرئيس ترامب رائعة. لقد غير اتجاه هذا البلد اقتصاديًا، ودمر داعش، وتفاوض مع دول على المسرح العالمي، وكان صوتًا قويًا للمثل الأمريكية، لم يكن الأمر سهلاً ، حيث تم حظره من قبل كل من الجمهوريين والديمقراطيين، وكسرتهم وسائل الإعلام ، وتعقبته الدولة العميقة في محاولة لتقويض رئاسته.

وحاول الكثيرون على موقع التواصل الاجتماعى الرد على لوحة الفنان العالمى، وقاموا بالسخرية منها بالتعديل على الصورة، حيث أظهر أحدهم ترامب يكشف النقاب عن لوحة بيل كلينتون في فستان كوكتيل، يصور آخر دونالد الكشف عن الإقرارات الضريبية في أحدها، يكشف عن صورة كينين وايلي الرسمية لأوباما، بينما في هذه الصورة هي رونالد ماكدونالد، وأخرى يكشف عن وجه الزعيم الكورى الشمالى كم جونغ أون.