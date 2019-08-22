بدء حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض بالخرطوم اليوم

انطلقت بولاية الخرطوم اليوم (الخميس) حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض والتي تغطي جميع محليات الولاية بتكلفة 13.500مليون جنيه. وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة د.بابكر المقبول إن الحملة تهدف إلى معالجة الوضع البيئي بالولاية وأن الحكومة سخرت لها أمكانيات كبيرة من عربات وطلمبات وملابس الأطقم العاملة . وناشد المجتمع بالوقوف مع الحملة لضمان نجاحها وإنهاء الآثار السالبة لخريف هذا العام. من جانبه قال المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. بابكر محمد علي أن التكلفة الكلية للحملة بلغت 13.500 مليون جنيه بمساهمة مقدرة من وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية مشيداً بالجهود التي تبذلها المنظمة والوزارة في التخفيف من الآثار الصحية للخريف بالولاية . من جهتها ناشدت ممثلة منظمة الصحة العالمية د.نعيمة القصير المجتمع لعمل نفرة (يد بيد) لمكافحة نواقل الأمراض موكدة أن الجهود المجتمعية كفيلة بتغطية مناطق الخرطوم.

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