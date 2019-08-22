بث مباشر.. كلمة عمر الدقير في ندوة بشأن تحديات المرحلة في

الدورى الأوربى لوكومتيف أستانا x

4:00 باتى بوريسوف إف.91 دوديلانج x

5:00 فازغين سارغسيان سودوفا x

7:00 فيرينكفاروس مالمو x

7:00 بني يهودا تل أبيب رازغراد x

7:00 ماريبور فينورد روتردام x

7:45 هابويل بير شيفا كوبنهاجن x

7:45 باركا أيك أثينا Advertisements x

8:00 طرابزون سبور ليجيا وارسو x

8:00 رينجرز سلتيك x

8:45 آيك الدورى السعودى النصر x

6:00 ضمك الأهلي x

7:30 العدالة ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال العرب شبيبة الساورة x

7:30 اسيسا نادي فولكان x

7:30 البنزرتي

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