هبوط أسعار النفط بفعل تخوفات تباطؤ اقتصادي

تراجعت عقود النفط الآجلة في تعاملات الخميس الصباحية، مدفوعة بتخوفات من تباطؤ اقتصادي عالمي خلال الفترة المقبلة.
وما تزال آثار تبعات الحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين، ظاهرة على عديد الأسواق حول العالم، وتسود التخوفات من تباطؤ اقتصادي في بلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
ويأتي تراجع الأسعار، رغم ظهور بيانات أمريكية، الأربعاء، أظهرت هبوط مخزونات الخام الأمريكية، بواقع 2.7 مليون برميل للأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 16 أغسطس الجاري.
وبحلول الساعة (06:39 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين أول، بنسبة 0.30 بالمئة أو 18 سنتا، إلى 60.12 دولارا للبرميل.
كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.20 بالمئة أو 11 سنتا إلى 55.58 دولارا للبرميل.
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