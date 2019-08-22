القوات الأوكرانية تعزز مواقعها عند خط التماس في دونباس

عززت القوات الأوكرانية مواقعها عند خط التماس في دونباس خلال فترة وقف إطلاق النار، ساري المفعول منذ 21 يوليو الماضي.
قال رئيس المكتب الصحفي للشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك، دانييل بيزسونوف، للصحفيين "العدو يعمل على استغلال وقف إطلاق النار الحالي، لتسحين موقفه في الخطة الهندسية".
ووفقا لوزارة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد)، فإن تنفيذ الأعمال الهندسية في مواقع القوات يقع على عاتق الجنود مرتكبي مخالفات عسكرية ويقبعون في السجن العسكري .
يذكر أن السلطات الأوكرانية شنت عملية عسكرية في أبريل 2014 ضد دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا استقلالهما عقب انقلاب فبراير 2014 في أوكرانيا.
ووفقا لآخر إحصائيات أجرتها الأمم المتحدة، فقد وصل عدد ضحايا النزاع إلى 13 ألف مدني.
هذا وتجري المحادثات لتسوية الوضع في دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها للقضاء على تصعيد النزاع، إلا أن الاشتباكات ما زالت قائمة بين طرفي النزاع.
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