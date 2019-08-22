الأردن يسمح للغزيين بتملك 437 شقة سكنية

كشف وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية أن الأردن وافق على تملك الغزيين المقيمين على أراضيه 437 شقة سكنية، من أصل 533 طلباً، وذلك منذ قرار السماح بذلك في بداية 2019.
يُذكر أن أبناء قطاع الغزة المقيمين في الأردن، ظلوا محرومين من التملك منذ قدومهم للأردن في 1967، باعتبار أن غزة كانت تحت السيادة المصرية، لا الأردنية كما الضفة الغربية، التي منحت السلطات الأردنية أبناءها الجنسية وحق التملك.
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