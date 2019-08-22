ننشر مواصفات هانتينج X7S قبل طرحها في الأسواق المصرية

ننشر لكم تفاصيل ومواصفات سيارة "هانتينج X7S" الصينية الجديدة قبل طرحها رسميا بالأسواق المصرية
هي سيارة خماسية وسباعية المقاعد، كما تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.
تعمل بمحرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 156 حصان.
وهي مزودة بوسائل الأمان الأساسية وفي مقدمتها وسائد وستائر هوائية تحيط بجميع ركاب السيارة في حالة تصادم عددها 12 وسادة.
وبها نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، خاصية المساعدة على الركن "حساسات تصادم أمامية وخلفية"، نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات، كاميرا بزاوية رؤية 360 درجة، مثبت للسرعة .
وتقف "هانتينج" على عجلات رياضية قياس 18 بوصة، ويتسع خزان وقودها إلى60 لترًا.
أما وسائل الترفيه في السيارة تأتي "هانتينج X7S "، مزودة بمقصورة فاخرة مكسوة بالجلد، ومقاعد جلدية يمكن التحكم بها آليًا مع خاصية "التدليك" والتهوية والتدفئة لمقعد السائق.
وعززت مقصورة السيارة الصينية الجديدة بشاشة تعمل باللمس قياس 9 بوصة، وسقف زجاجي بانورامي، ونظام تكييف هواء يعمل إلكترونيًا.
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