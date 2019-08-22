تعرف على حكم من قرأ سورة من القرآن بعكس آياتها

أجابت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على سؤال يقول: "ما حكم من قرأ سورة من سور القرآن بعكس آياتها ؟"، على النحو التالي:

قالت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك، قد جاء فى "أسنى المطالب": حرم أن يقرأ بعكس الآي، لانه يُذهب إعجازه ويُزيل حكمة الترتيب وكُره العكس فى السور لفوات الترتيب، إلا فى تعليم فلا يكره؛ لأنه يقع متفرقاً، ولانه أسهل للتعليم".

والله تعالى أعلى وأعلم.