بدء محاكمة 41 فرد مخابرات متهمين بقتل المعلم

وسط إجراءات أمنية مشددة، عقدت محكمة جنايات الأوسط أم درمان برئاسة القاضي المكلف د. الصادق عبدالرحمن الفكي، جلسة إجرائية لمحاكمة (41) متهماً من منسوبي جهاز الأمن بتهمة قتل الأستاذ أحمد الخير داخل المعتقل تحت التعذيب، بمنطقة خشم القربة بولاية كسلا. فيما تجمهرت حشود كبيرة تصدرتها تجمع المهنيين –اتحاد المعلمين أمام المحكمة مرددين هتافات تطالب بالقصاص، وأعلن القاضي علنية الجلسات والسماح لكاميرات الإعلام المختلفة بالتصوير داخل القاعة فيما أدار المتهمون وجوههم عن الكاميرات، وحذر القاضي من المهاترات والملاسنات السياسية داخل القاعة، مشيراً إلى أن محكمته ترجو العدالة والحقيقة مجردة، وارجأ البدء في الإجراءات لغياب اثنين من المتهمين بسبب المرض حسبما أفادت الإدارة القانونية للمخابرات العامة.

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