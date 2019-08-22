اليابان تستدعي سفير كوريا الجنوبية مع تعميق الخلاف

كما أخبر كونو المراسلين أن كوريا الجنوبية أخطأت في قراءة البيئة الأمنية في أعقاب هذه الخطوة.
وقالت سول في وقت سابق: "إنها تلغي اتفاق تبادل المعلومات الاستخبارية وهو قرار قد يصعد الخلاف بشأن التاريخ والتجارة ويضعف التعاون الأمني في كوريا الشمالية".
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