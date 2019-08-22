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اليابان تستدعي سفير كوريا الجنوبية مع تعميق الخلاف

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قال وزير الخارجية الياباني "تارو كونو"، "أن اليابان استدعت اليوم الخميس السفير الكوري الجنوبي للاحتجاج على قرار سول بالغاء اتفاق لتبادل المعلومات مع طوكيو مع تدهور العلاقات بين الجارين.

كما أخبر كونو المراسلين أن كوريا الجنوبية أخطأت في قراءة البيئة الأمنية في أعقاب هذه الخطوة.

وقالت سول في وقت سابق: "إنها تلغي اتفاق تبادل المعلومات الاستخبارية وهو قرار قد يصعد الخلاف بشأن التاريخ والتجارة ويضعف التعاون الأمني في كوريا الشمالية".

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