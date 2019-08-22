إيران تعرض نظام الدفاع الصاروخي المحمول محلي الصنع

عرضت ايران اليوم الخميس ما وصفته بأنه نظام دفاع جوي صاروخي أرضي طويل المدى محلي الصنع في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة.

وأسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار في الخليج بصاروخ أرض جو في يونيو. وتقول إن الطائرة بدون طيار كانت فوق أراضيها، لكن الولايات المتحدة تقول إنها كانت في المجال الجوي الدولي.

وعرض التلفزيون الحكومي الرئيس حسن روحاني وهو يحضر حفل كشف النقاب عن نظام Bavar-373 المتنقل، والذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه منافس لنظام الصواريخ الروسية S-300.

وقال وزير الدفاع "أمير حاتمي للولاية: "مع نظام الدفاع الجوي بعيد المدى هذا، ويمكننا اكتشاف أهداف أو طائرات على بعد أكثر من 300 كيلومتر، وحبسها على بعد حوالي 250 كم، وتدميرها على بعد 200 كيلومتر".

حذر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبو" في يوم الثلاثاء في اجتماع لمجلس الأمن الدولي من أنه بموجب الاتفاق النووي الإيراني، من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر 2020.