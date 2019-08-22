محكمة هندية تأمر باستجواب وزير المالية السابق

مثل بالانيبان تشيدامبارام أمام القاضي أجاي كومار كوهار اليوم الخميس، أي بعد يوم من اعتقاله من قبل محققين اتحاديين في منزله في نيودلهي.
ويقول ممثلو الادعاء إنه كوزير مالية للبلاد في عام 2007، سهّل تشيدامبارام 3 مليارات روبية (43 مليون دولار) من الاستثمارات الأجنبية في شركة إعلامية هندية، والتي زعمت أنها دفعت عمولات لابنه كارتي تشيدامبارام. وتم تسمية ابنه كمتهم في القضية.
ينكر تشيدامبارام وابنه هذه المزاعم ويتهمان حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بممارسة ثأر سياسي.
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