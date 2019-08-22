محكمة هندية تأمر باستجواب وزير المالية السابق

أمرت محكمة هندية باحتجاز وزير مالية سابق ينتمي إلى حزب المؤتمر المعارض لمدة أربعة أيام لاستجوابه في قضايا الرشوة وغسيل الأموال.

مثل بالانيبان تشيدامبارام أمام القاضي أجاي كومار كوهار اليوم الخميس، أي بعد يوم من اعتقاله من قبل محققين اتحاديين في منزله في نيودلهي.

ويقول ممثلو الادعاء إنه كوزير مالية للبلاد في عام 2007، سهّل تشيدامبارام 3 مليارات روبية (43 مليون دولار) من الاستثمارات الأجنبية في شركة إعلامية هندية، والتي زعمت أنها دفعت عمولات لابنه كارتي تشيدامبارام. وتم تسمية ابنه كمتهم في القضية.

ينكر تشيدامبارام وابنه هذه المزاعم ويتهمان حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بممارسة ثأر سياسي.