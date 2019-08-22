اطلاق سراح وزير شؤون الرئاسة السابق

علمت مصادر أن السلطات المختصة أطلقت فجر أمس سراح وزير شؤون رئاسة الجمهورية السابق فضل عبد الله فضل عقب اخضاعه للتحقيق بشأن المال الخاص بالرئيس المخلوع عمر البشير، وبحسب المصادر، فإن فضل نفى علاقته بالمال الخاص بالرئيس المخلوع، مشيراً إلى أنه يقع ضمن مسؤولية الأمين العام للرئاسة.

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ووفقاً للمصادر فإن فضل أبلغ السلطات بأن المال الخاص بالرؤساء كان منذ عهد عبود ولم يكن خاضع للمراجعة، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)