رسمياً.. الهلال يفك ارتباطه بالكوكي

التاريخ: 22-أغسطس-2019
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أعلن نادي الهلال أمس فك ارتباطه بالمدير الفني نبيل الكوكي، الذي انتهى تعاقده رسمياً أمس الأول.
وقال نادي الهلال عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إنه لن يجدد عقد الكوكي، مقدماً الشكر للمدرب التونسي، على العمل الذي قام به خلال الفترة السابقة. وكانت آخر مباراة للكوكي مع الهلال ضد الوصل الإماراتي، في ذهاب دور الـ(32) من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وانهزم فيها الفريق بدبي (2/صفر).
وأوكلت إدارة الهلال قيادة الفريق في المرحلة المقبلة بحسب صحيفة الإنتباهة، للمدرب العام صلاح محمد آدم الذي يبدأ مهامه بمواجهة رايون سبورت الرواندي يوم الأحد المقبل في إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. كما سيقود آدم الهلال في مباراة إياب دور الـ(32) من البطولة العربية أمام الوصل (30) أغسطس الجاري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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