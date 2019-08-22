محاكمة شاب سرق مهر عروس

التاريخ: 22-أغسطس-2019
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قضت محكمة جنايات المدينة بتوقيع عقوبة السجن “3” أشهر وغرامة مبلغ “10” آلاف وفي حالة عدم الدفع السجن “3” أشهر أخرى, وذلك في مواجهة شاب ادانته المحكمة بسرقة “150” ألف جنيه عبارة عن مهر عروس, بعد ان تسلل الى غرفتها ليلاً.
وحسب التفاصيل التي اوردتها صحيفة آخر لحظة فان المتهم كان موجوداً داخل منزل العروس عند احضار الشيلة اليها, حيث تسلل الى غرفتهم وسرق المبلغ منهم وهو “150” ألف جنيه, وهرب وبحوزته المبلغ وبعدها فقد أهل الأسرة المبلغ وتوجهوا الى قسم الشرطة ودون بلاغ بالحادثة وتم القبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة”174″ من القانون الجنائي بتهمة السرقة, وقال المتهم بانه سوف يسترجع المبلغ للشاكين وبعدها أصدرت المحكمة العقوبة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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