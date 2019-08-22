متهم يسدد طعنة لإمرأة ويرديها قتيلة بأم درمان

التاريخ: 22-أغسطس-2019
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تم تعديل بلاغ من المادة 139 الأذى الجسيم للمادة 130 القتل العمد بقسم شرطة دار السلام شمال حيث أقدم أحد المتهمين بتسديد طعنة لإمرأة في يدها مما أدى لنقلها بأورنيك 8 للمستشفى لتلقي ومواصلة العلاج ، حيث قرر الأطباء بحجز الزوجة نسبة لمرض السكري وخطورة الجرح في اليد وقد حاول الأطباء إنقاذها إلا أن روحها فاضت لبارئها متأثرة بإصابتها ، عندها تمكنت شعبة مباحث دار السلام من القبض على المتهم وأودع بالحراسة وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 .
وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف تم تشريح جثمان الزوجة لمعرفة أسباب الوفاة وتسليمها لذويها في موكب حزين بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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