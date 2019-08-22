إقالة مدير شركة نقل الكهرباء بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر الوزير المكلف بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، وكيل الوزارة، صلاح أحمد محمد إبراهيم، يوم الخميس، قراراً بإعفاء مدير الشركة السودانية لنقل الكهرباء حسن عمر الشيخ، وعينت محله أمين عثمان يوسف.

ولم يعطي القرار الذي وصل “باج نيوز” توضيحات بشأن أسباب الإقالة، ولكن يرجح علاقته بمحاولة إصلاح قطاع الكهرباء، وضمان وصول الكهرباء بشكل مستقر للسودانيين.