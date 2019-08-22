إستقرار أسعار الدولار بالسوق الموازي

الخليج 365 :

حالة استقرار دون انخفاض أو ارتفاع للدولار، سادت أمس في تعاملات السوق الموازي، حيث تراوحت أسعار الشراء مابين 65-64 جنيه، بينما بلغت أسعار البيع 66 جنيها “كاش”، أما بالشيك والتحويل من حساب إلى حساب بـ(70) جنيه، وقال أحد المتعاملين لـ(السوداني) إن وضع السوق مستقر للطلب يقابله عرض قليل، مشيرا إلى أن التأثير الحقيقي لخفض سعر الدولار بالموازي، يكون بإيقاف التعاملات بالشيك والتحويل من حساب إلى آخر. وأكد المتعاملون أن هناك تحفظا في حركتي البيع والشراء في هذه الأيام، وأن معظم الطلب يكون لحاجة السفر، مشيرين إلى أن التعامل بمبالغ مقدرة، عادة يتم في تحويلات خارجية للمغتربين، أما السوق المحلي فنشاطه محدود حالياً.