علي الحاج: ما يجري الآن انقلب عسكري ناعم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت تنسيقية القوى الوطنية الانخراط في المعارضة لإسقاط سلطة الفترة الانتقالية السيادية والوزارية. وكشف عضو التنسيقية الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج في مؤتمر صحفي بعد ساعات من أداء أعضاء المجلس السيادي القسم، كشف عن تكوين حكومات ظل في الولايات لإسقاط الحكومة. ونحا الحاج إلى موقف لافت بشأن الوثيقة الدستورية وأعلن تمزيقها وعدم الاعتراف بها, وجدد التأكيد على أن التنسيقية ستعمل على إسقاط الحكومة المرتقبة, ورأى في ذات الوقت أن الوثيقة انتجت حكماً عسكرياً ثنائياً إقصائياً، وأن ما جرى انقلاب عسكري ناعم. ولوح علي الحاج بالذهاب للمحكمة الجنائية الدولية لتحريك كل القضايا ــ لم يسمهاــ ضد أشخاص لم يحددهم, وقال إن هناك أشخاصاً موجودين بالحكومة مطلوبون للعدالة الدولية. وصوب علي الحاج انتقادات عنيفة لوجود البرهان وحميدتي في السيادي, وذكر أنهما بلا صفة أو شرعية تمنحهما الوجود في المجلس السيادي.