الترويكا ترحب بتعيين حمدوك رئيساً للوزراء في السودان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بتعيين الدكتور والخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك رئيسًا للوزراء في السودان ووصفت ذلك بأنه لحظة تاريخية للسودان وحثت الجيش على “التعامل بشكل بناء” مع الحكومة الجديدة.

وقالت الدول الثلاث التي تعرف باسم الترويكا في بيان مشترك “تعيين حكومة بقيادة مدنية يمثل فرصة لإعادة بناء اقتصاد مستقر وإنشاء حكومة تحترم حقوق الإنسان والحريات الشخصية”. المادة السابقة السيادي.. جنرالات ومدنيون في مسرح الوطن الكبير… المقالة القادمة حزب الشنافين.. بقلم هنادي الصديق

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