المجلس السيادي يعقد أول اجتماعاته بالقصر الجمهوري…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدّى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري أمس أمام رئيس القضاء عباس علي بابكر، بحُضُور الأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق محمد علي إبراهيم، ليصبح رسمياً رئيساً لمجلس السيادة.

وأدّى القَسَم بالقصر أيضاً تسعة من أعضاء مجلس السيادة أمام البرهان ورئيس القضاء، بحُضُور الأمين العام للرئاسة، فيما يؤدي العضو العاشر محمد حسن عثمان التعايشي، القَسَم لاحقاً.. وعقد المجلس أول اجتماعٍ برئاسة البرهان عقب أداء القَسَم مُباشَرةً.

وكَشَفَ عضو المجلس محمد الفكي سليمان في تَصريحاتٍ عقب الاجتماع، أنّه سَيتم حَسم تَعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال ساعات، وقال إنّه تمّ خلال الاجتماع التّداوُل حول رئيس القضاء والنائب العام، وتباينت وجهات النظر حولهما وتمّ إرجاء حسمهما، وأكّد الفكي أنّ العضو محمد الحسن التعايشي تأخّر بسبب جداول السفر ولم يُؤدِ اليمين الدستورية، وأنّه سيعود مساء أمس، وقد يؤدي القَسَم مع رئيس مجلس الوزراء، وإذا تأخّر سيؤديه اليوم الخميس.

وتَعهّد أعضاء المجلس بتحقيق تطلُّعات وآمال الشعب السوداني والخُرُوج بالسودان الى برّ الأمان وتحقيق أهداف “إعلان الحُرية والتّغيير”.

وأكّدت العضو عائشة موسى، أنّ كل الأعضاء سيبذلون جهدهم خلال فترة المجلس (39) شهراً لتحقيق شعارات الثورة، وتَعهّدت بتحقيق الديمقراطية والسلام الشامل والتنمية المُستدامة والمُتوازنة والتعايش السلمي، وقالت إنها تمثل كل نساء السودان.

والذين أدّوا القَسَم هم: الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، واللواء الركن م. إبراهيم جابر، وحسن محمد إدريس قاضٍ، ود. الصديق تاور، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا.