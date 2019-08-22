النورالجيلاني يكشف المستور

الخليج 365 : كشف الفنان الكبير النور الجيلاني عن الكثير من اسرار مشواره الفني, وقال إنها تقال لأول مرة, وذلك من خلال برنامج خاص بثته قناة الهلال الفضائية, وثقت عبره لمسيرته الفنية الزاخرة بالروائع. وقد بدا الجيلاني سعيداً في حلقة البرنامج كما اوردت صحيفة آخر لحظة, وشارك في ترديد اغنياته التي قدمت له عبر الحلقة.

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