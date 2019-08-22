الريان الظاهر: لم أبد إعجابي بالأصم.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اشتكت مذيعة قناة النيل الأزرق “الريان الظاهر” من انتحال شخصيتها عبر الفيسبوك، مشيرة إلى أن هناك صفحة تحمل اسمها تنتشر من خلالها كثير من الشائعات، وقالت إنها استنجدت بأصدقائها أكثر من مرة لإغلاقها، ولكن دون جدوى وأن صاحبها لا يزال ينشر الأخبار الكاذبة وأنها راسلته من قبل عبر تطبيق المسنجر إلا أنه لم يرد عليها، منوهة إلى أن الصفحة تضم أكثر من 12 ألف متابع يتفاعلون مع منشوراتها المغلوطة.

وقالت الريان بحسب صحيفة المجهر، إن صاحب الصفحة نشر أمس صورة للدكتور محمد ناجي الأصم مع تعليق يقول: (عندك ضحكة يا ساتر محت تعب السنين الفات)، مضيفة (كمان جابت لينا انبراش).