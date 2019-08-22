البنك يهدد بالحجز على ممتلكات منافس المريخ شبيبة القبائل

الخليج 365 : تواجه إدارة شبيبة القبائل، أزمة مالية جديدة، تتمثل في دفع المستحقات المالية العالقة للمدربين السابقين مراد رحموني ومساعده فوزي موسوني. وتلقت إدارة النادي القبائلي، إخطارا بضرورة الإسراع في تسوية ديون الثنائي، الذي أشرف على تدريب شبيبة القبائل في عهد الرئيس السابق، شريف حناشي. وبات رئيس مجلس الإدارة شريف ملال، مطالبا بتسديد 50 ألف يورو لمراد رحموني ومساعده موسوني، لتفادي الحجز على الرصيد البنكي للفريق. ويعاني شبيبة القبائل مع انطلاق الموسم الجديد من ضائقة مالية خانقة، بسبب شح مصادر التمويل وعزوف عشاق النادي ومحبيه عن تقديم الدعم المادي للإدارة الحالية. المادة السابقة الدولار.. يرتفع بفعل المضاربات المقالة القادمة دراسة تكشف تأثير حديث المدرب مع لاعبيه بين الشوطين

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