الصوت النشاذ

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عدد كبير جدا من السودانيين تلقوا فى شي من الذهول ما تناقلته وسائل الاعلام المحلية والاجنبية حول مانسب للرئيس المعزول من اقوال فى اولى جلسات محاكمته بحسب يومية التحرى بخصوص الاموال التى ضبطت بداره وقوله الفج والغير مسؤول عن ملكيته الخاصة لهذه الملايين من الدولارات كونها وصلته كهدايا وهبات من العاهل السعودى السابق الملك عبد الله وولى العهد الحالى الامير محمد بن سلمان ورئيس دولة الامارات ، وبقدر ما استنكر الناس اقوال المعزول وسخروا منه وتهكموا عليه وبقدر ما اعجب غالب الشعب برؤية اللص الطاغية فى القفص ذليلا مخفورا ، وبقدر فرحهم من زوال سلطانه لم يظنوا ان تصل الجرأة وعدم احترام المشاعر بالبعض ان يبدوا حزنهم من رؤية البشير فى قفص الاتهام ومن عجب ان يعنون رئيس تحرير صحيفة مصادر الاستاذ عبد الماجد عبد الحميد ان يعنون مقاله بقوله ؛ البشير.. كلنا خلف القضبان ..

ونسال الرجل من هؤلاء الذين يشير اليهم بكلنا ؟ اهم السودانيون ؟ كلا والف كلا ولست مفوضا لتتحدث باسمنا وتعبر عنا ، ولست مخولا ان تقول هذا الكلام ، وان كنت تقصد بكلنا الاسلاميين فقد جانبك الصواب وقلت منكرا من القول وزورا ، وكأنك لم تسمع لافادات من هو اكثر منك كسبا وتجربة ومجاهدة وعملا ، وكأنك لم تسمع للاستاذ أحمد عبد الرحمن الذى كان عضوا فاعلا فى الحركة الاسلامية قبل ولادتك ، كأنك لم تسمعه اذ يقول ان البشير حمى الفساد والمفسدين وشكل مظلة تقيهم العقاب بل حتى المساءلة ، او كانك تتعامى عن مقالات عبد الوهاب الافندى وتجانى عبد القادر والطيب زين العابدين وحسن مكى واضعافهم ممن اتفقوا على تخطئة الانقاذ ورئيسها واعتبروه اس الفساد والبلاء ببلادنا .

ولنقرأ مع عبد الماجد عبد الحميد بعضا مما خطه يراعه وهو يقول :

صورة محزنة .. ومشهد مؤثر بحق ..أن يكون البشير بقامته المديدة خلف قضبان محكمة تنظر في إتهامات محددة حرص معتقلوه علي نقلها للأمام ..وأصروا علي وضع الرجل في الحبس وخلف الحديد كأول قائد للجيش السوداني وأول زعيم وطني يتعرض لهذا المشهد في تاريخ السودان الحديث ..

انظروا اخوتى لهذا الرجل كيف ينطق زورا ، وماذا ياتى به من كلمات وهو يصف المعزول بذى القامة المديدة ويتحسر على رؤيته خلف القطبان وهو كلام لن يقبل به الشعب الذى ذاق الأمرين من استبداد الطاغية ومع ان الحديث عن فساده ولصوصيته كثر الا ان ما ورد بيومية التحرى كافيا لوحده فى جعل من يحفظون له الود ان يفضوا ايديهم عنه ويتبرأوا منه فكيف وعبد الماجد يسبح عكس التيار ويعلن مواقف عكس ارادة شعبه.

انه الصوت النشاذ ويتمثل بصورة اساسية وواضحة فى عبد الماجد عبد الحميد.