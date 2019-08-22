شاهد بالفيديو.. ملكة جمال النوبة المرشحة لشغل منصب وزيرة الثقافة تصيب شهد المهندس بالدهشة

أفردت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مساحات واسعة لملكة جمال النوبة نتاليا يعقوب والتي رشحها رواد وإعلاميون وناشطون لشغل منصب وزيرة الثقافة والإعلام في الحكومة الجديدة. فقد تصدرت صور ومقاطع فيديو لنتاليا الحائزة على لقب ملكة جمال النوبة لموسمين على التوالي قائمة أهم الأحداث على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. رصدت مصادر استضافة سابقة لنتاليا أجرتها معها المذيعة شهد المهندس عبر برنامج (صباحات سودانية) الذي يعرض على شاشة سودانية 24, حيث وضح إعجاب شهد المهندس بضيفتها المتألقة. Advertisements وبحسب موقع النيلين ، تحدثت ملكة جمال النوبة خلال الاستضافة بلباغة كبيرة تدل على ثقافتها العالية, كما أشاد الكثيرون بفهما العالي والذي ظهر في تحدثها باللغتين العربية والانجليزية وبطلاقة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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