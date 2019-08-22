توقيف نظامي بالازعاج العام بعد اطلاقه الرصاص داخل مستشفى

Advertisements

اوقفت شرطة الاوسط ام درمان نظامي بتهمة الازعاج والاخلال بالسلامة العامة إثر اطلاقه عيار ناري داخل مستشفى حكومي لفضه مشاجرة وقعت بين مجموعة من الشباب ونظامية.

وذلك ابان دخوله للمستشفى بغرض ولادة زوجته للمستشفى ووضعت جنين وتوفى, وبحسب صحيفة الأهرام اليوم انه اثناء اجراءات تسليمه الجثة حدثت مشاجرة بين مجموعة من الشباب ونظامية تعمل بالمستشفى عنبر الولادة وتدخل المتهم لفض المشاجرة فقام احدهم باشهار سكين وارهابه مما دعاه لاطلاق عيار ناري في الهواء بقصد تخويفهم فقط.

ودون الشاكي مساعد شرطة من محلية ام درمان بلاغاً في مواجهة المتهم اتهمه فيه بالاخلال بالسلامة العامة والازعاج العام والاهمال المسبب خطر على حياة الناس وذلك باطلاقه أعيرة نارية داخل مستشفى حكومي, سلمت الشرطة المتهم لقيادة المنطقة بخطاب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)