“الشعبي”: سنعمل على تحريك ملفات بعض أعضاء (السيادي) في الجنائية

التاريخ: 22-أغسطس-2019 فى : أخبار 98 مشاهدة قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي القيادي بالتنسيقية د. علي الحاج خلال مؤتمر صحفي عقد بدار حزبه أمس، إن هناك بعضاً من أعضاء الحكومة مطلوبون للعدالة الدولية ويسعون للحصول على الحصانة، مؤكداً أنهم سيتصلون بالمحكمة الجنائية وتحريك كافة الملفات، مؤكداً أنهم ليس لديهم أي تعاطف مع نظام “البشير” ويؤيدون محاكمة كل من أفسد، بحسب صحيفة المجهر. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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