مريض نفسي يطلق النار على ابنه ويكسر فكه

التاريخ: 22-أغسطس-2019 فى : حوادث 16 مشاهدة Advertisements أصيب شاب بعيار ناري من بندقية خرطوش على يد والده المريض النفسي اصابته في فمه مما تسبب في كسر فكه مسبباً له الجراح العمد وذلك بالصحافة وسط الخرطوم. وكشف الشاب في بلاغه لشرطة المنطقة وذلك بحسب صحيفة الأهرام اليوم بان المتهم والده قام باطلاق عيار من بندقيته اصابه في الفك الأيمن مما أدى لاصابته بالاذى الجسيم, وأتضح من خلال التحريات بان المتهم يعاني من مرض نفسي, وضبطت الشرطة اداة الجريمة والقت القبض على المتهم الذي دونتفي مواجهته بلاغ بالاذى الجسيم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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