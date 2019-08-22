كشف إعلاميون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان عن دخول اسم الأنيقة (نتاليا يعقوب) لقائمة أبرز المرشحين لتولي وزارة الثقافة والإعلام في الحكومة الجديدة. فقد أكد الناشطون أن اقتحام نتاليا, الفائزة بلقب ملكة جمال النوبة في مهرجان جبال النوبة الثقافي جاء لعدة أسباب منها دراستها الجيدة ولباغتها إضافة لصغر سنها حسبما ذكر الناشطون. وتشير مصادر إلى أن (نتاليا يعقوب) من مواليد العام 1992 وتخرجت من جامعة الأحفاد للبنات. Advertisements وبحسب موقع النيلين فإن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قابلوا ترشيح ملكة جمال النوبة للمنصب بفرح كبير حيث أشاد عدد كبير منهم بفهمها العالي وبثقافتها الكبيرة, وذلك بعد ظهورها الرائع خلال استضافات ببعض القنوات السودانية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ملكة جمال النوبة (نتاليا يعقوب) من ضمن المرشحين لوزارة الثقافة والإعلام.. وهذه سيرتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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